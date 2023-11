Gemeente Huizen waarschuwt voor wateroverlast in kruipruimtes

De gemeente huizen slaat alarm, vanwege wateroverlast. Vele kelders en kruipruimtes lopen onder water door het vele regenval. Door de aanhoudende kou verdampt het water nauwelijks en stijgt het grondwater hoger dan gebruikelijk. Eerder hadden inwoners van Blaricummermeent ook al last van vol gelopen kruipruimtes.

''In de periode tussen midden en eind november viel er 250 tot 350 mm neerslag. Door het vele regenval stijgt het grondwater nu naar grote hoogtes'', aldus de Gemeente Huizen. ''Het waterschap doet er alles aan om het water af te voeren via beken, sloten en kanalen. De aanhoudende regen zorgt er alleen wel voor dat er meer water bij komt dan afgevoerd kan worden. Grondwater is moeilijk te sturen'', zegt de gemeente.

Eerst zelf oplossen

Gemeente Huizen laat weten dat de woningeigenaar als eerste zelf verantwoordelijk is voor het droge van de kelders en/of kruipruimte. Mocht er toch overlast worden ervaren , dan kunnen de inwoners terecht bij Meldpunt Openbare Ruimte. ''Op die manier krijgen wij een goed beeld van de locaties waar meer overlast is en hebben wij inzicht in waar op termijn mogelijk maatregelen nodig zijn'' vertelt gemeente Huizen.