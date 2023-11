Brace van hond Bindi spoorloos: 'zonder kan z'n spier verder scheuren'

Een dierenambulance moet eraan te pas komen om Bindi bij de dierenarts te krijgen. Die ziet vervolgens al snel dat de kruisband van de rechterachterpoot gescheurd is. Aangezien de viervoeter al behoorlijk op leeftijd is, kiest zijn baasje ervoor 'm niet te opereren. "Dan zou 'ie onder narcose moeten", legt Rieta uit. "Moet 'ie misschien een paar maanden in een bench. Dit is waarschijnlijk toch zijn laatste levensjaar. Dat moet wel een beetje leuk zijn."

Een brace om de rechterachterpoot blijkt een prima alternatief waar Bindi probleemloos mee uit de voeten kan. Maar sinds een paar dagen is het hulpmiddel spoorloos. Bijkomend probleem is dat Rieta's geheugen haar soms in de steek laat en ze zich niet kan herinneren sinds wanneer de brace precies is vermist. Óf Bindi is 'm ergens buiten verloren óf hij ligt toch ergens thuis. Een grondige zoektocht leverde echter niks op. "Maar ja, ik heb een kleinzoon van vier", verzucht Rieta. "Die kan bij wijze van spreken een boterham in het videoapparaat stoppen, dus..."