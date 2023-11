Haarlem aA nl Besties: Bij het mannenkoor hebben Wichard en René in elkaar de 'broer' gevonden die ze misten

Dertien jaar geleden kwam verfexpert Wichard Bos bij de bouwgroothandel in Haarlem René Vestering tegen. Een toevallige ontmoeting die het begin was van een hechte vriendschap. "We zijn als broers voor elkaar, broers die we ons leven lang gemist hebben."

Foto: Besties: Zang en Vriendschap - marcruyg/nhnieuws

Die ontmoeting op het werk bleek een schot in de roos en voelde vanaf het eerste moment vertrouwd. Voor Wichard reden om zijn nieuwe vriend uit te nodigen voor zijn andere grote liefde; 'Mannenkoor Koninklijke Zang & Vriendschap' in Haarlem. Wat was er mooier om daar samen met René iedere week te zingen. René was al vaker benaderd om in het beroemde koor te gaan zingen, maar had tot dan toe de boot resoluut afgehouden. Maar tegen het verzoek van Wichard was hij niet opgewassen. Zelfs een belangrijke ouderavond was volgens Wichard geen reden om niet naar een repetitieavond te komen.

Inmiddels zijn de vrienden klaar met werken en kunnen ze zich helemaal wijden aan het Haarlemse mannenkoor. René is een 'handige Harry' die niet alleen de pitsbox van Max Verstappen in het klein nabouwt, maar ook alle klusjes doet in het statige gebouw van 'Zang en Vriendschap' in de Haarlemse binnenstad. Daar ontmoet hij iedere maandagavond zijn boezemvriend Wichard. Die maandagavond is heilig, en is het hele jaar geblokt voor het koor.

Wichard heeft meerdere vrienden maar met René is het speciaal, en dat komt ook doordat de vrouwen van het duo het ook goed met elkaar kunnen vinden. "Maar het is vooral bijzonder omdat ik René helemaal voor mij alleen heb. Een makker met wie ik alles kan delen en bespreken." En het koor 'Zang en Vriendschap' doet voor Wichard en René zijn naam eer aan. Op 16 december is het koor te zien en te horen tijdens de grote voorstelling in de Phil in Haarlem.

