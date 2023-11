Kickbokslegende Jorina Baars blijft ondanks 12e wereldtitel kritisch op zichzelf

Kickbokser Jorina Baars (35) uit Den Helder domineert al jarenlang op het hoogste niveau en ook afgelopen weekend is het weer raak: Baars wint en heeft hierdoor haar twaalfde wereldtitel te pakken. Bij NH Radio blikt ze terug op deze wedstrijd en is ze ondanks de winst nog steeds erg kritisch op zichzelf.

Die kritiek op haar eigen spel komt volgens Jorina dit keer vooral door blessures. "Ik had wat blessures en hele vervelende blessures ook, waardoor ik eigenlijk niet met rechts kon trappen. Maar ja, uit automatisme gebeurt dat wel gewoon natuurlijk. En ik heb een linkerschouder die af en toe uit de kom gaat. En die gaat wel weer automatisch terug, maar dat is wel pijnlijk en heel vervelend."

Dat lukte, want de jury was het unaniem eens dat Jorina de kampioensriem om haar middel moest krijgen. En die overwinning voelt goed, al blijft de kickbokser na al die jaren nog steeds kritisch op haar eigen spel. "Ik ben altijd wel kritisch en nooit tevreden. Misschien maakt dat ook wel waardoor ik zo goed ben geworden", vertelt Baars.

Daarnaast heeft Jorina niet de perfecte voorbereiding gehad voor haar partij. Deze stond oorspronkelijk al in september gepland, maar ging niet door vanwege een vergunning die de organisatie niet op tijd had kunnen regelen.

En daardoor trainde Baars langer voor haar wedstrijd dan gebruikelijk. "Ik ben half juni begonnen met voorbereiden en vijf maanden later sta je eindelijk in de ring", legt ze uit.

Herstellen

Voor nu kan de topsporter haar kickbokshandschoenen even in de kast stoppen en de tijd nemen voor herstel. Jorina heeft zelf namelijk ook wat klappen moeten incasseren. "Ik heb nog steeds last van mijn rechterscheen en linkerschouder en mijn pols ook. Ik heb een beetje een dik voorhoofd want ik kreeg een kopstoot in de wedstrijd - wat uiteraard niet mag. Maar goed, af en toe gebeurt dat helaas. Maar verder ben ik wel oké, ik ben alleen wel erg moe."

Of er een poging komt voor het behalen van een dertiende wereldtitel is Baars nog niet mee bezig. Ze is nu weer druk met haar eigen sportschool op Willemsoord, die ze naast deze topprestatie ook draaiende weet te houden. "Ik wil sowieso nog wel vechten hoor, maar wanneer weet ik niet. Ik ga nu eerst mijn lichaam laten herstellen en doe de rest van dit jaar niks meer. Niet te gek in ieder geval."

NH sprak Jorina Baars vorig jaar over haar dromen en doelen. Dit leverde een emotioneel gesprek op dat in onderstaande video is te bekijken: