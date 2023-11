Weg bij Aalsmeerse bloemenveiling dicht wegens werkzaamheden, mits het niet gaat sneeuwen

Wie dit weekend vanuit Amstelveen naar Kudelstaart of de Kwakel rijdt, of andersom, moet er rekening mee houden dat de Legmeerdijk (N231) langs de bloemenveiling in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden. Mocht het in de loop van de week gaan sneeuwen, dan worden de werkzaamheden opgeschoven.

Zowel auto's als fietsers kunnen vrijdag vanaf 19:00 uur niet meer over de weg rijden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe toegangsweg voor vrachtwagens die naar bloemenveiling FloraHolland moeten. Daarnaast komt er een voetgangersbrug met trappen en liften over de Legmeerdijk en twee nieuwe bushaltes. Dit moet half 2024 klaar zijn.

"Zodat de bloemenveiling makkelijker en veiliger te bereiken is en voetgangers en busreizigers veiliger kunnen oversteken", laat woordvoerder van de Provincie Noord-Holland Marlous Hendrikx-Kuypers weten.

Sneeuw voorspeld

Tussen de N201 en de ingang van de bloemenveiling zal aan de weg worden gewerkt. Dit duurt naar verwachting tot zondag 18:00 uur. De werkzaamheden gaan alleen door als de weeromstandigheden goed zijn. Dat wordt nog even spannend, want er komen winterse dagen aan. "Met name richting donderdag en vrijdag is er zeker kans op sneeuw, maar dat hangt af van de richting van de depressie en andere factoren", voorspelt NH-weerman Jan Visser.

Omleiding

Auto's en fietsers moeten dus dit weekend omrijden als ze naar Kudelstaart, De Kwakel of naar Amstelveen willen. Automobilisten worden omgeleid via de N201, de Middenweg en de Zwarteweg. Fietsers kunnen het beste over de Poelweg fietsen.