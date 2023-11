Buurt opgelucht met camera bij vuurwerktunnel Purmerend: "Ik zat rechtop op de bank"

Jongeren die met vuurwerk gooien bij station Weidevenne in Purmerend komen nu goed in beeld dankzij een camera. De buurt is opgelucht. "Ze gooien vuurwerk in het tunneltje en dat maakt voor hen een leuk geluid, maar je voelt binnen je bank trillen en ook voor huisdieren is het heel vervelend."

"Het waren soms donderslagen, zo hard was het", laat een oudere buurtbewoner weten aan NH. "Ook midden in de nacht het gebeurt heel vaak".

Zelf heeft hij niet geklaagd bij de politie, maar hij is wel blij met de camera van de gemeente. "Ik hoor niets meer en hoop dat het zo blijft."

Rustig op de bank

Het vuurwerk is niet nieuw, want ook andere jaren was het rumoerig rond het station "Er was elke avond onrust met trillende ramen", zegt een dame uit de buurt. Zij belt vaak de politie en is blij met de camera. "De camera is vorige week pas neergezet en ik kan nu rustig op de bank zitten."

Sinds een week is de rust dan eindelijk teruggekeerd rondom het station in Purmerend. De burgemeester laat aan mediapartner RTV-Purmerend weten dat de camera's tot 5 januari blijven hangen.