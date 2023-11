Allard Pierson Museum: alle kunstschatten uit de Krim teruggebracht naar Oekraïne

Alle resterende museumstukken uit de tentoonstelling de Krim – Goud en Geheimen van de Zwarte Zee, zijn door het Allard Pierson overgedragen aan Oekraïne en naar het National Museum of the History of Ukraine gebracht. Dat laat de UvA weten in een bericht. De Hoge Raad oordeelde eerder dat de kunstschatten niet terug gaan naar de Krim, die nu onder Russisch bestuur valt, maar naar Oekraïne.

Foto: Tentoonstelling AllardPierson museum (Latijn: Discobolus, Oudgrieks: ?????????? – diskobolía) - Paul Hermans

Het dilemma rondom het eigendomsrecht ontstond toen Rusland het Oekraïense schiereiland annexeerde in maart 2014. Op dat moment lagen de schatten tentoongesteld in het Allard Pierson Museum. Het museum besloot de kunstschatten te houden, totdat de rechter bepaald had aan wie ze toebehoren. En nu komt er met het overdragen van de objecten een einde aan de langlopende rechtszaak. Het gaat om meer dan duizend (vooral gouden) voorwerpen zoals kettingen, grafzerken en bijzondere stenen. Deze waren aan het museum uitgeleend door vier musea uit de Krim.

"Dit is een bijzondere zaak geweest, waarbij cultureel erfgoed slachtoffer werd van geopolitieke ontwikkelingen" Els van der Plas, directeur Allard Pierson

Afgelopen maand zijn alle objecten al gecontroleerd en ingepakt. Vervolgens zijn ze getransporteerd naar Kiev, waar ze op 26 november zijn aangekomen. Alle betwiste objecten zijn nu, negen jaar nadat de oorspronkelijke tentoonstelling in Amsterdam te zien was, teruggegeven. "Dit is een bijzondere zaak geweest, waarbij cultureel erfgoed slachtoffer werd van geopolitieke ontwikkelingen. Nadat in 2014 duidelijk werd dat de rechter zich over de zaak zou buigen hebben wij ons gericht op het veilig opslaan van de objecten, tot het moment gekomen was om ze terug te sturen aan de rechtmatige eigenaar. We zijn blij dat er duidelijkheid is gekomen en de stukken nu geretourneerd zijn", aldus Els van der Plas, directeur Allard Pierson. Ten tijde van de uitspraak van het hoger beroep in 2021, sprak de Oekraïense president Zelensky op Twitter al van een 'langverwachte overwinning'. Hij zei dat de volgende stap het terugwinnen van de Krim was.