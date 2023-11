Overwerkt bagagepersoneel Schiphol neemt eerste nieuwe tilrobot in gebruik

De eerste robot is geplaatst bij Aviapartner, één van de zes bagagebedrijven op Schiphol. In totaal heeft de luchthaven negentien van deze tilhulpen besteld. In december worden de volgende vijf geïnstalleerd. Een proef eerder dit jaar leverde positieve reacties op.

Naast de aankopen zelf heeft de luchthaven ook tien procent gekocht van het bedrijf dat de robotarmen maakt: COBOT Lift. Volgens een persbericht is dat 'om een snelle uitrol en opschaling op Schiphol te waarborgen.'

De versnelde aankoop van de tilrobots en andere machines heeft alles te maken met de zware werkomstandigheden van de bagagesjouwers. Zowel fysiek als qua werkdruk zou er van alles schorten aan de werkwijze van de bagagebedrijven.

Dwangsommen

De Arbeidsinspectie deelt inmiddels elke maand dwangsommen uit aan de bagagebedrijven. Ze zouden niet genoeg hun best doen om het werk van hun personeel te verlichten. Eerder vandaag schreef de NOS nog dat meerdere werknemers van bagageafhandelaren vertelden dat de hoge werkdruk ertoe leidt dat mensen opstappen. Daardoor zou de veiligheid in het geding komen.

"Mensen moeten weer centraal staan op Schiphol, daarom is het belangrijk dat we de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers verbeteren", zei Schiphol-topman Ruud Sondag na de proef eerder dit jaar. "Deze robots doen dat."

Loonsverhogingen

Schiphol zegt er alles aan te doen om uiterlijk april volgend jaar alle werkplekken in de bagagehallen van tilhulpen te voorzien. Er zijn 385 werkplekken in totaal, waarvan op dit moment ongeveer de helft over een tilhulp beschikt. Deze bestaande tilhulpen zijn oudere versies van de nieuwe robotarm.

Ook heeft de luchthaven, samen met de zes bagagebedrijven, een plan ingediend bij de Arbeidsinspectie om de werkomstandigheden van hun personeel zo snel mogelijk te verbeteren. Daarnaast werd vorige week bekend dat de lonen van de bagagesjouwers in twee jaar tijd met meer dan 30 procent omhoog zullen gaan.