Buren ruiken vreemde geur en ontdekken giga drugslab in de polder, verdachten ontkennen

Een geur van aceton, een chemische lucht: dat roken buurtbewoners in de zomer van 2019 in de buurt van een woning aan de Veerweg in Anna Paulowna. Een half jaar later werd op die plek een drugslaboratorium opgerold . Er bleek op grote schaal amfetamine te worden geproduceerd. Drie mannen uit Badhoevedorp zijn verdachten in de zaak. Maar alle drie zeggen ze van niets te weten.

Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat de mannen onschuldig zijn. De drie, tweelingbroers en een zoon van een van hen, moesten vandaag voor de rechter komen. Gezien de complexiteit zijn er twee dagen voor de zaak uitgetrokken. De 33-jarige D. D. wordt gezien als de hoofdverdachte. Zijn 63-jarige vader R. D. en even oude oom J. D. zijn medeverdachten.

Aan de Sloterweg in Badhoevedorp staat het familiebedrijf ingeschreven, een bedrijf gericht op verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw. Het pand in Anna Paulowna, waar het drugslaboratorium werd ontdekt, stond te boek als nevenvestiging van het bedrijf.

Maar er waren twijfels of alles wel zuivere koffie was, wat voor de politie reden was de familie in de gaten te houden.

En zo ontdekt de politie dat de auto van D. D. werd gebruikt door een man van wie toen al werd vermoed dat hij handelde in drugs. In 2021 werd deze Delftenaar tot zeven jaar cel veroordeeld voor het opzetten van drugslabs, waaronder die in Anna Paulowna.

Dure auto's, horloges en een jetski

Die man uit Delft is volgens het OM 'meesterkok in het produceren van synthetische drugs'. De 33-jarige verdachte D. D. zou via een versleutelde EncroChat contact met hem en ook met anderen hebben gehad. Daarom wordt hij gezien als belangrijke tussenschakel. Overigens ontkent hij zelf dat hij contact met de Delftenaar had, en zegt hij ook het EncroChataccount niet te hebben gehad.

Verder had met name D. D. vaak contant geld, maar ook dure auto's, horloges, een jetski en buitenlands vastgoed in bezit, waarvan werd vermoed dat het met zwart geld betaald was. Anoniem was de politie getipt dat de familie zwart geld zou uitgeven, en dat ze bovendien contact zouden hebben met leden van de beruchte en inmiddels verboden motorclub No Surrender.

Ondertussen hadden omwonenden al meerdere keren een gekke lucht geroken in de buurt van de boerderij met loods in Anna Paulowna, in bezit van de familie D. en sinds 2019 woonde er niemand meer. Een buurvrouw associeerde de geur met aceton, een ander dacht dat ze met boten werkten. Een derde dacht aan een chemische lucht. Op het erf stond een container.

'Geen zuivere koffie'

"Ik hoorde stemmen uit de container komen", vertelde een buurvrouw in het getuigenverhoor. "Vroeg of daar iemand was. Toen kwam D. D. naar buiten lopen en ik zag nog twee mensen in de container. Er kwam een geur van aceton uit de container. Ik vroeg wat hij aan het doen was. Hij zei dat hij de container aan het schoonmaken was. Het was natuurlijk geen zuivere koffie."

De officier van justitie benadrukt in haar requisitoir het gevaar van een drugslab voor de omgeving. "Het geeft een zeer onveilig gevoel en dient streng bestreden te worden. Het vooruitzicht moet een fikse straf worden, in de hoop dat het een afschrikwekkend effect heeft. Want dat dit nodig is en blijft, blijkt wel uit de vele drugslabs die worden aangetroffen."

Tegen de 63-jarige broers is zes jaar gevangenisstraf geëist, waarbij het eigendom van het perceel in Anna Paulowna - als het aan het Openbaar Ministerie - vervalt aan de staat. De 33-jarige D. D. moet zeven jaar de cel in, vindt de officier van justitie, met een geldboete van 80.000 euro. Ook worden er miljoenenbedragen gevorderd vanwege de drugsopbrengst.

Morgen laat de rechter weten wanneer hij uitspraak doet in de zaak.