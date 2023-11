Sprookjeswonderland doet aangifte van koperdiefstal en bedankt voor doneeractie

Themapark Sprookjeswonderland in Enkhuizen heeft aangifte gedaan van de koperdiefstal. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor, de politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Enkhuizer Allert Aalders startte snel een doneeractie, om de schade te vergoeden. Een sympathiek gebaar, maar het is volgens het attractiepark niet nodig. "Dit is gewoon verzekeringswerk."

De koperdieven hebben afgelopen week voor ongeveer 17.500 euro aan koper gestolen en brachten de attractie De Oude Smidse veel schade toe. "Er is zo'n 300 tot 400 meter koper meegenomen", stelt een politiewoordvoerder. Hij geeft aan dat dit ergens tussen donderdag 18.00 uur en vrijdag 13.45 uur gebeurd moet zijn. "Het hoeft niet eens per se 's nachts te zijn geweest. Het kan ook zijn dat de dieven zich verkleed hebben, met bijvoorbeeld veiligheidshesjes. Dat mensen denken dat ze er werken."

"Ik heb hem hartelijk bedankt, maar het is niet nodig. Want dit is gewoon verzekeringswerk"

Allert Aalders, een inwoner uit Enkhuizen, heeft een doneeractie opgezet om het bedrag van de koperdiefstal te vergoeden. "Ik heb de actie om twee redenen opgezet", zegt Aalders. "Aan de ene kant sociaal gedreven. Iedereen vindt altijd maar iets, zeker op sociale media. Maar ik wilde echt iets doen voor het park. Aan de andere kant heb ik drie kinderen die met plezier naar Sprookjeswonderland zijn gegaan, en ken ik de directeur van vroeger."

De directeur en de initiatiefnemer hebben elkaar vanmorgen telefonisch gesproken. "Toen ik lucht kreeg van de actie, heb ik gelijk contact gezocht met de initiatiefnemer", licht De Vries toe. "Ik heb hem hartelijk bedankt, maar het is niet nodig. Want dit is gewoon verzekeringswerk." De actie voor Sprookjeswonderland is per vandaag stopgezet. De ruim 40 mensen die al een donatie gedaan hebben, krijgen hun geld teruggestort.

Opening niet in gevaar

Sprookjeswonderland wordt de komende weken klaargemaakt voor het winterseizoen, dat op 16 december begint. Die opening komt niet in gevaar. "We gaan sowieso open", stelt De Vries. "Het is alleen nog even de vraag of deze attractie dan ook al weer kan draaien. Het is nog niet bekend of het nieuw bestelde koper op tijd geleverd kan worden."

Over de verdachten is op dit moment niets bekend. De politie hoopt dat mensen uit de buurt camerabeelden willen delen. "En ook mensen die dashcam-beelden van dit tijdstip en op deze plaats hebben zijn welkom", gaat de woordvoerder verder. "Omdat het om lange stukken koper gaat, zal het ons niet verbazen als ze gebruik gemaakt hebben van een vrachtwagen. Als er iemand op beeld een deel van het kenteken heeft, kan ons dat helpen bij de opsporing."