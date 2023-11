De Peiling: welke woorden van vroeger of uit jouw streektaal gebruik je nog?

De Markense schrijfster Lydia Rood heeft het Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen. Daarin zaten ook wat mooie woorden van vroeger als heremijntijd, gejeremieer en ammehoela. Welke woorden van vroeger gebruik jij nog wel eens? Denk bijvoorbeeld aan Amsterdamse uitdrukkingen als achenebbisj, gajes of gabber. Of woorden uit het West-Friese dialect als skoftig en hillegaar. Welke woorden van vroeger of uit jouw streek gebruik je nog?

De Markense schrijfster Lydia Rood maakte bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal maar tien fouten en won hierdoor bij de prominenten. Ook in Purmerend vond afgelopen weekend een dictee plaats. Daar was het Groot Waterlands Dictee, waar 27 bloedfanatieke deelnemers op afkwamen.

In onze provincie worden nog veel oude volkstalen en dialecten gesproken, voornamelijk onder de oudere generatie. Zo wordt het Jiddisch nog gesproken in Amsterdam en in een groot deel wordt het West-Fries dialect nog gesproken. Denk aan 'skoftig', 'hillegaar' of 'an de reed weest'. Woorden die menig West-Fries weleens gebruikt.

Geheimtaal en dialect

In IJmuiden spraken de vissers vroeger een zogenaamde geheimtaal. Rond 1900 creëren ze een eigen taal: ze zeggen de woorden omgekeerd zodat vissers uit andere gebieden ze niet kunnen verstaan. Ollah, sella deog? Dat betekent: hallo, alles goed? En in Volendam wordt door veel inwoners nog met dialect gesproken.

Deze dialecten en streektalen lijken toch langzaam te verdwijnen. Dat komt doordat de jeugd het niet meer spreekt. In verschillende regio's willen ze daar verandering in brengen, ze willen zelfs dat de kinderen de streektaal als vak op school krijgen. Welke woorden van vroeger of uit jouw streek gebruik je nog?