Jongerenoverlast lijkt voorbij: bibliotheek Heemstede vanaf januari weer zondags open

De bibliotheek in Heemstede gaat vanaf 7 januari weer op de zondagen open. Dat vertelt Mart Riepma, woordvoerder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De bibliotheek is al een paar weken op zondagen dicht, omdat medewerkers zich niet veilig meer voelden door rondhangende jongeren.

Riepma vindt het jammer dat het pand niet eerder open kan. "Helaas is dat niet mogelijk. We hebben alle opties met de gemeente overwogen. Bijvoorbeeld om tijdelijk met extra beveiliging te werken, maar dat kon niet. Dit was echt de kortste klap. Ook de horeca in het pand, Binnenste Buiten, gaat vanaf die zondag weer open. Iedereen is blij om terug te keren."

De jongeren hingen rond in en om het pand Plein1, waar de bibliotheek ook in is gevestigd. Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen, ging het pand op zondagen op slot. "Er lijkt inmiddels niet zoveel overlast meer te zijn", aldus Riepma. "We hebben met de gemeente overlegd en 7 januari gaan we weer open."

Hoewel het nu rustig is bij Plein1, geeft Riepma wel aan dat dit niet bij alle bibliotheken in de regio het geval is. Hij benadrukt dan ook dat de bibliotheekmedewerkers daar nooit alleen staan.

"Inmiddels weet iedereen dat er groepjes jongeren door de regio rondrijden die onrust veroorzaken. Zij kiezen ook wel eens bibliotheken uit om rond te hangen. Tot nu toe hebben we dat opgelost met onze medewerkers." Hij laat weten dat in de grote vestigingen in Schalkwijk en in het centrum van Haarlem beveiligers altijd een rondje doen voordat de bibliotheek dichtgaat.

Doorwerken in andere bibliotheken

De Heemsteedse medewerkers hebben de afgelopen weken in andere vestigingen in de buurt gewerkt. "Gelukkig krijgen we alle roosters straks weer rond en is er niemand gestopt", legt Riepma uit. De bibliotheek in Heemstede is vanaf 7 januari op de zondagen tussen 12.00 en 16.00 uur geopend.