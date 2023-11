GGD Amsterdam neemt infectiebestrijdingstaak Zaanstreek-Waterland over

Recentelijk heeft de GGD Zaanstreek-Waterland besloten om de gehele verantwoordelijkheid voor infectieziektebestrijding over te dragen aan de GGD in Amsterdam. Dit vanwege 'aanhoudende uitdagingen' bij het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Een vacature voor een verantwoordelijk arts in Zaanstreek-Waterland blijft onvervuld.

Foto: De uitvoering van alle coronagerelateerde diensten door de GGD blijft plaatsvinden binnen de regio Zaanstreek-Waterland - ANP

Volgens een woordvoerder van de GGD Zaanstreek-Waterland kampt de organisatie al langer met onderbezetting. Die wordt nu zo groot, dat bepaalde dienstverlening niet meer kan worden uitgevoerd. Vanaf vorige week neemt de GGD Amsterdam voor onbepaalde tijd de dienstverlening waar van alle taken die vallen onder de algemene infectieziektebestrijding uit de regio Zaanstreek-Waterland. Bewoners van Zaanstreek-Waterland zullen vanaf nu alle fysieke afspraken omtrent infectieziekten, gemiddeld 35 per jaar, in Amsterdam hebben. Woordvoerder: "Infectieziektebestrijding omvat de volgende taakgebieden: algemene infectieziektebestrijding, reizigers, TBC en seksuele gezondheid." De coronavaccinaties worden voorlopig nog wel door GGD Zaanstreek-Waterland uitgevoerd. Onduidelijke toekomst Het is onduidelijk hoelang deze constructie gaat duren. Volgens een woordvoerder kampt de GGD al meerdere jaren met een capaciteitsproblemen, voornamelijk op het gebied van artsen. En juist deze zijn noodzakelijk om taken binnen de infectieziektebestrijding omdat een arts medisch eindverantwoordelijk is. Hoewel er de afgelopen periode volgens de GGD gewerkt is een duurzame oplossing, is er tot op heden geen toekomstbestendig alternatief gevonden. Hoe de toekomst van de infectieziektebestrijding er binnen de GGD Zaanstreek-Waterland uit gaat zien, is daarom onduidelijk.