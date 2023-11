Geliefde schipper Paul (84) van De Groene Stroomboot koninklijk onderscheiden

Al 25 jaar vaart Paul Hagendoorn (84) als schipper op De Groene Stroomboot: het fiets- en voetgangerspontje tussen Haarlem/Schalkwijk en Cruquius dat op groene stroom vaart. Tijdens zijn aftreden als voorzitter van de gelijknamige stichting werd zijn inzet bekroond met een koninklijke onderscheiding.

Foto: De stroomboot vaart over de Ringvaart - Stichting De Groene Stroomboot

Wie vaker het pontje tussen Haarlem/Schalkwijk en Cruquius heeft genomen, is ongetwijfeld weleens bij Paul opgestapt. Ook zorgt hij met het bestuur van De Groene Stroomboot al sinds het begin van deze eeuw dat alles ook op dagen dat hij niet vaart op rolletjes loopt. De pont krijgt energie om te varen van zonnepanelen op het dak. Afgelopen zaterdag waren er in de wapenkamer van het Cruquiusmuseum veel schippers samengekomen. Na achttien jaar voorzitterschap wilde de 84-jarige inwoner van Zwaanshoek deze functie overdragen. "Ik vond het wel genoeg na zo'n lange tijd," vertelt hij aan NH.

"Opeens stonden mijn dochters en de burgemeester daar" Paul Hagendoorn

De vergadering liep iets anders dan hij gepland had. Burgemeester Marianne Schuurmans benoemde Paul tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij de Groene Stroomboot. "Opeens stonden mijn dochters en de burgemeester daar," vertelt hij. "Ik was stomverbaasd. Ik had er nooit op gerekend."

De stroomboot is een fiets- en voetgangerspontje met zonnepanelen en vaart op groene energie over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De oversteek is een tochtje van 5 minuten tussen Haarlem/Schalkwijk en Cruquius. Per jaar varen er zo’n 15.000 à 20.000 passagiers met de pont.

Paul kijkt met veel genoegen terug op de afgelopen 25 jaar. "Het is op het mooiste kruispunt in de Haarlemmermeer," vertelt hij. "Het was geweldig om met een club van veertig man het elektrische pontje in de vaart te houden." Zie hieronder het kaartje van de aankomst- en vertreklocatie in de Cruquius.