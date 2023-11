Mohamed S. (28) vrijgesproken van brandstichting Riekerhaven Amsterdam

De rechtbank spreekt de 28-jarige Mohamed S. vrij van brandstichting in wooncomplex Riekerhaven in Amsterdam. De man was volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor het opzettelijk aansteken van de verwoestende brand en eiste daarom eerder zes jaar cel. Maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs om S. te veroordelen.

"Wat er zich in de minuten voor de brand heeft afgespeeld kan niet worden vastgesteld, daarnaast blijkt uit onderzoek van de brandweer ook niet wat de oorzaak van de brand is geweest", aldus de rechtbank.

Tijdens eerdere zittingen ontkende Mohamed S. al dat hij de brandstichter zou zijn van de brand vorig jaar november. De brand verwoestte een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd een ander woonblok van zestig woningen onbewoonbaar verklaard. Mohamed S. werd dezelfde ochtend nog aangehouden.

Ontdekking van de brand

S. kwam die ochtend naar eigen zeggen net thuis toen hij een rookgeur rook. "Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, zag ik dat er een grote brand was. Mijn matras stond in de brand en ik wilde de vlammen blussen, daarom ging ik naar binnen. Ik heb toen geprobeerd het matras om te draaien en de vlammen uit te trappen", verklaarde hij tegenover de rechtbank.

Maar volgens het Openbaar Ministerie was hij wel degelijk de brandstichter. Dat stelt ze op basis van de getuigenverklaring van de buurvrouw en verklaringen van agenten: "Hij was in de kamer met een brandend matras en daarbij heeft hij niet het alarmnummer gebeld, dat is belastend".

Het is nog niet duidelijk of het OM in hoger beroep gaat.