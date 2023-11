Weggebruikers opgelet: sneeuw en gladheid op komst

Wordt het alleen regen, natte sneeuw of toch écht een laagje sneeuw? Wie reikhalzend uitkijkt naar een winterwonderland in de provincie krijgt vandaag - vooral in het Gooi - eindelijk zijn zin. Lang zal dat witte landschap niet te zien zijn, maar het goede nieuws is wel dat er eindelijk een einde lijkt te komen aan de regen.

Hoewel het ook regent vandaag, gaan de buien deels over in natte sneeuw of sneeuw, vertelt NH-weerman Jan Visser.

Novemberrecord

In de ochtend valt er regen en motregen. Er valt op de Noordkop na niet zo veel neerslag in de provincie. En dat mocht ook wel een keer, want volgens Visser staan 'de records op springen' voor de gevallen neerslag in de maand november.

"We zitten ver boven de 200 millimeter op veel plaatsen, en met het een en ander dat vandaag gaat komen krijgen we toch een reële kans dat er novemberrecords gaan sneuvelen."

Witte middag

Voor vandaag voorspelt de weerman 'regen, regen en nog eens regen'. De regen trekt in de loop van ochtend en middag over het noorden en noordoosten van het land en gaat dan over in natte sneeuw of sneeuw.

Aan het einde van de middag en avond breidt dat uit naar vooral het midden van het land: in onze provincie is dat het Gooi en omgeving.

Langs de kust en rond de Noordkop is de kans op sneeuw volgens Visser minder groot. Vooral in het binnenland kan de sneeuwval tot gladheid leiden: oppassen geblazen dus.

Gladheid

De temperatuur blijft steken rond 5 graden, in neerslag kan dat nog wat afkoelen naar 3 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig, aan de kust vrij krachtig. Later gaat de wind uit het noordoosten waaien, aan de kust en het IJsselmeer wordt de wind krachtig met windkracht zes.

In de loop van de avond en nacht kunnen nog buien vallen, soms 'met een winters karakter', aldus Visser. Morgenmiddag is het overwegend droog met nu en dan zon. Het wordt een graad of 5 en de wind neemt af en draait naar het noorden toe.

Koude lucht, minder neerslag

Morgenavond is er kans op regen en natte sneeuw. Later in de week lijkt de kans op neerslag eindelijk echt af te nemen. Wel stroomt met een noordoostelijke wind koude lucht onze provincie binnen.

Donderdag en vrijdag is de temperatuur dan ook lekker winters: het wordt 1 tot 2 graden. 's Nachts gaat het vriezen, in het binnenland -5 tot -6 graden.