'Wevershoof' krijgt uit handen van de burgemeester de R alvast terug, in chocola

Er was de afgelopen week in Wervershoof veel te doen om de letter R. Deze ontbrak in twee nieuwe naamborden in het dorp, dat plots was omgedoopt tot Wevershoof. Burgemeester Michiel Pijl van Medemblik had daarom tijdens de intocht van Sinterklaas in het dorp een cadeautje voor de kinderen: een chocoladeletter R.