Hortusbrug in Amsterdam-Centrum kapot, tram 14 rijdt om

De Hortusbrug in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Waterlooplein, is vanmorgen kapot gegaan. Al het verkeer en tram 14 moest daardoor omrijden. Inmiddels is de brug weer gerepareerd.

Het probleem werd rond 7.00 uur gemeld. Ook de hulpdiensten zijn op de hoogte gesteld, zij moeten de brug tussen de Muiderstraat en de Plantage Middenlaan ook vermijden.

Tram 14 sloeg door de kapotte brug Artis, het Mr. Visserplein en het Waterlooplein over. In plaats van via deze straten, reed de tram via de Roeterstraat, Sarphatistraat en Utrechtsestraat.