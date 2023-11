Flinke ochtendspits op de A9, bijna twee uur vertraging door ongeluk

Op de A9 richting Amstelveen is vanmorgen door een ongeluk ter hoogte van knooppunt Rottepolderplein een flinke file ontstaan. Verkeer is hierdoor bijna twee uur vertraagd.

De file is ontstaan tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein, daar staat nu zo'n tien kilometer.

De ANWB meldt dat de linkerrijstrook is afgesloten vanwege een ongeluk. Inmiddels is ook de rechterrijstrook afgesloten. De bergingswerkzaamheden zijn gestart en de Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 7.30 uur weer vrij is.

Op de A22 bij Beverwijk staat inmiddels ook een file van ruim veertig minuten.