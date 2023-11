Gewonde bij steekpartij in Amsterdam Oud-Zuid, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij aan de Eosstraat in Amsterdam Oud-Zuid is vanavond een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Ook is er een raam van een appartement gesneuveld. De politie heeft direct een verdachte kunnen aanhouden.

De politie kreeg zondagavond rond 20.15 uur melding van een vecht- en steekpartij in de Eosstraat in de Stadionbuurt. Volgens de melder zouden twee mannen verwikkeld zijn geraakt in een ruzie op straat waarbij zou zijn gestoken. Ook is er een raam van een van de aanliggende appartementen gesneuveld.

Toen de agenten ter plaatse kwamen troffen ze de twee ruziënde mannen aan, waarvan één een 'fikse steekwond' had, zo laat een woordvoerder van de politie weten. De gewonde man is naar het ziekenhuis overgebracht en de andere man is aangehouden. De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.