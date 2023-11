Gaat het morgen sneeuwen in Noord-Holland?

De dagen worden kouder en de eerste sneeuwbuien in Nederland zijn al voorspeld. In het (noord-) oosten van het land is morgen code geel van kracht vanwege de winterse toestanden, maar hoe zit het met Noord-Holland? Gaat het hier ook sneeuwen?

Foto: Sneeuw in Haarlem - NH Nieuws

"Er kan wat natte sneeuw vallen, maar overwegend zal het vooral regen zijn", legt NH-weerman Jan Visser uit. Maar volgens de weerman zal er geen sneeuw blijven liggen. De temperatuur zakt morgen richting de twee graden, maar komt waarschijnlijk niet onder het vriespunt. Dat betekent dat de kans op ijzel op de weg ook meevalt. "Maar de regen kan ook voor veel ongelukken zorgen", benadrukt Visser. "Dus doe voorzichtig aan." Later in de week wel sneeuw Ondanks dat de natte sneeuw van morgen niet zal blijven liggen, lijkt het wel het startschot voor winterse dagen. Later in de week kan het volgens de weerman namelijk wel 'echt' gaan sneeuwen. "Met name richting donderdag en vrijdag is er zeker kans op sneeuw", legt hij uit. "Maar dat hangt af van de richting van de depressie en andere factoren."