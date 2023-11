Aalsmeer wint handbalonderonsje wat verrassend, maar terecht van Volendam

Overtuigend hebben de handballers van Aalsmeer gewonnen van Volendam. In de sfeervolle sporthal De Bloemhof stond er na zestig minuten handbal 39-35 op het scorebord. Het Noord-Hollandse onderonsje was een wedstrijd uit de twaalfde speelronde van de BENE-League.

In de tweede helft deed Volendam het wel een stuk beter dan voor rust. De handballers uit het vissersdorp waren een paar weken geleden nog koploper in de BENE-League, maar de ploeg van Geert Hinskens was voor deze derby afgezakt naar plek vier. Waar het verschil halverwege de wedstrijd nog acht punten was, daar kwam Volendam in de tweede helft terug tot drie punten. Verder dan dat kwamen de Volendammers niet. Uiteindelijk trok Aalsmeer de winst over de streep met 39-35.

Stand

Door de winst hebben Aalsmeer en Volendam nu allebei 15 punten. De Volendammers hebben net een iets beter doelsaldo en staan vierde en de Aalsmeerders één plekje lager op de ranglijst. Het Belgische Bochelt is koploper met 18 punten. Voor een overwinning krijg je in het handbal twee punten.

