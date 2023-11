Lichaam aangetroffen in Hoofddorpse woning, politie doet onderzoek

De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek in een woning aan het Skagerrak in Hoofddorp nadat hier vanmiddag een lichaam van een man werd gevonden. Hoe de man is overleden is nog niet duidelijk.

"We gaan vooralsnog niet uit van een misdrijf", vertelt een woordvoerder van de politie. Maar omdat een arts nog niet kon vaststellen of de man op een natuurlijke manier is overleden, doet de Forensische Opsporing nog onderzoek.

Over de identiteit van de man wil de politie vooralsnog weinig kwijt. Wel is duidelijk dat het om een man gaat. Of de man ook de bewoner is van de woning, is niet duidelijk.