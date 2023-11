Flinke schade aan huis in Laren, na brand in sauna

In een woning aan de Noolseweg in Laren heeft zondagochtend brand gewoed. De brand ontstond in de sauna in de kelder, en is inmiddels weer uit. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De brand brak rond kwart over elf uit. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Giftige gassen

Wel is duidelijk dat het huis aanzienlijke schade heeft opgelopen. Er wordt nu geventileerd en gekeken of het huis veilig is om te betreden, want er kunnen giftige gassen zijn vrijgekomen.