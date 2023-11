Ouder echtpaar overvallen in eigen huis in Amsterdam

Een ouder echtpaar aan het Liendenhof in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen het slachtoffer geworden van een woningoverval. De man raakte daarbij gewond.

De hulpdiensten werden rond 8.50 uur gealarmeerd. Agenten hebben nog in de omgeving naar de dader of daders gezocht, maar zij konden niemand meer vinden.

Het gewonde slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart.