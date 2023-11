Waterpolosters ZV De Zaan in laatste seconden ten onder tegen Padova in Euro Cup

In de vierde wedstrijd van de Euro Cup hebben de waterpolosters van ZV De Zaan met 10-9 verloren van het Italiaanse Padova. In een gelijkopgaande wedstrijd ging het in de laatste seconden jammerlijk mis voor de ploeg uit Zaandam.

Bij een gelijke stand wisten de Noord-Hollandse vrouwen in de ultieme slotfase niet te scoren. In de laatste aanval van de wedstrijd deed de Italiaanse ploeg dat juist wel. "Dit is natuurlijke heel erg zuur. Het was een heel erg gelijkopgaande wedstrijd. Helaas trekt Padova weer aan het langste eind", was het commentaar van coach Mick van den Bree na afloop.

Winnen

In poule A van de Euro Cup ging de andere wedstrijd tussen het Franse Lille en het Griekse Glyfadas. Lille wist die wedstrijd met 9-8 te winnen. De stand in de poule is nu als volgt:

1. Lille 4-9 2. Padova 4-9 3. ZV De Zaan 4-6 4. Glyfadas 4-0

In maart gaat de Euro Cup verder. Op 9 maart speelt ZV De Zaan thuis tegen Glyfadas en op 23 maart uit tegen Lille. "Als wij de laatste twee wedstrijden winnen dan zijn wij gewoon door, maar wij hebben het ons zelf wel lastig gemaakt", aldus Van den Bree.