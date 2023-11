Ajax scoort er op los tegen Vitesse en staat weer in linkerrijtje eredivisie

Door de interlandperiode duurde het twee weken voordat Ajax zich daarop kon revancheren. De spelers leken daar niet op te kunnen wachten. In de Arena, waar F-Side vanwege een straf van de KNVB niet aanwezig was, schoot de ploeg van John van 't Schip uit de startblokken.

Dat het lek daarmee niet boven is, was de laatste weken ook te zien. Na een thuisnederlaag tegen Brighton speelde Ajax de vorige wedstrijd nog met 2-2 gelijk bij eredivisienieuwkomer Almere City.

Sinds John van 't Schip aan het roer staat, weet Ajax weer een beetje wat winnen is. Nadat de ploeg aan het begin van het seizoen heel lang op één winstpartij bleef steken, kwamen daar begin november in een paar dagen twee overwinningen bij.

Met spelers als Ar'Jany Martha en Chuba Akpom (als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey) in de basis kwam Ajax binnen vier minuten op voorsprong. De treffer kwam op naam van Jorrel Hato, die zijn officiële eerste doelpunt in het eerste maakte. De kersverse international stormde bij een aanval de zestien van Vitesse binnen en schoot op aangeven van Steven Bergwijn koel binnen.

Nadat een snelle tegengoal van Vitessenaar Saïd Hamulić werd afgekeurd vanwege buitenspel, verdubbelde Ajax via Kristian Hlynsson in de twaalfde minuut de voorsprong. Een matig Vitesse bracht daar vervolgens weinig tegenover, waardoor Ajax in de eerste helft nauwelijks in de problemen kwam.

Akpom

Na rust pakte Ajax de draad van het scoren weer op. Chuba Akpom had daarbij een hoofdrol. De Engelse spits, die sinds de trainerswissel de goals aan elkaar rijgt, leidde na vijf minuten een eigen doelpunt van Dominik Oroz in en zorgde even later zelf voor de 4-0, zijn vijfde van het seizoen.