Reizigersvereniging Rover teleurgesteld over stilleggen Eurostar: "Scheelt 21 extra vluchten"

Chris Vonk, van Reizigersvereniging Rover, is niet blij met het stilleggen van de treinverbinding Amsterdam-Londen. Vanwege werkzaamheden op het Centraal Station kan de paspoortcontrole niet worden uitgevoerd en zal de trein volgend jaar zes maanden niet rijden. De verbouwing van de terminal wordt wel versneld, in eerste instantie zou de trein elf maanden stilstaan.

Van juni tot december 2024 wordt de Eurostar van Amsterdam naar Londen stilgezet. Ondanks dat dat korter is dan gedacht, blijft Rover het onbegrijpelijk vinden: "Er is juist een goede verbinding gekomen van Amsterdam via Brussel naar Londen. En dat moet nu een half jaar onderbroken worden door de verbouwing van het Centraal Station."

Vonk vindt dat niet alleen een probleem voor de reiziger. "Het scheelt 21 extra vliegtuigvluchten, dus je kan wel nagaan, het is ook niet goed voor het milieu natuurlijk." De Eurostar heeft een capaciteit van 650 passagiers, tegen gemiddeld 180 die in een vliegtuig passen. In 6 maanden zijn dat zo'n 3780 extra vluchten van Amsterdam naar Londen.