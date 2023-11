Wat is belangrijker, een museum of een woning?

Grote zorgen bij het Pianolamuseum in de Westerstraat. Om te blijven bestaan moet het museum uitbreiden, vertelt eigenaar Kasper Janse. Maar daarvoor moet een woning boven het museum worden opgeofferd. Dat vindt de gemeente geen goed idee. Wat is nu belangrijker? Een petitie die Janse startte is in ieder geval al zo'n 4000 keer ondertekend vanuit heel Nederland.

Een piano die zichzelf kan bespelen, dat is een pianola. En in het Pianolamuseum in de Westerstraat kan je er tientallen bekijken. "Ze zijn gebouwd tussen 1900 en 1930, meestal voor thuis maar ook voor café-gebruik. Dan ging de muziek vanzelf spelen", vertelt eigenaar Kasper Janse.

Nu staan er zo'n twaalf instrumenten in de zaak, maar als het aan hem ligt zijn dat er binnenkort veel meer. "Er staan misschien nog wel tweehonderd instrumenten in het depot, maar als we dit pand goed kunnen indelen, kunnen we zeker 50 instrumenten mooi tot hun recht laten komen. Dan kan je veel meer bezoekers krijgen. En natuurlijk ook veel meer inkomsten", aldus Janse.

En die inkomsten zijn nodig voor het behoud van het museum. Daarom zijn er plannen voor het creëren van een ruimte waar stomme films worden vertoond met bijpassende muziek van een klassiek orgel. "Het orgel staat al drie jaar te wachten dat is doodzonde", vindt Janse.

Woning blijft woning

De uitbreiding moet naar boven in het pand gebeuren, vertelt Janse. Maar dat betekent een probleem, want daar woont iemand. Het pand is van de gemeente en gezien het tekort aan woningen in de stad wil de gemeente deze woning niet zomaar aan de woningvoorraad onttrekken, vertelt een woordvoerder. De kansen op uitbreiding op de huidige locatie lijken dus best klein.