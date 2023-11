Hondje uit water gered na grote actie: "Het beestje was erg vermoeid, maar leek in orde"

De kustwacht heeft vanmiddag een grote hulpactie op touw gezet nadat een hond was te water geraakt bij de Noordpier bij IJmuiden. Het beestje kon zelf niet meer op het land komen. Snel handelen van de KNRM en boten van Greenpeace die in de buurt aan het oefenen waren, zorgde ervoor dat het beestje gered kon worden.

Greenpeace was op het water voor een oefening toen ze mensen hevig van de kant zagen zwaaien, vertelt een woordvoerder van de organisatie.

De hond werd vervolgens door iemand van Greenpeace gered. "Het beestje was erg vermoeid, maar leek in orde."

Ook de KNRM was bij de reddingsactie betrokken. "Toen de hond uit het water gehaald was, is hij gelijk ingepakt met folie en overhandigd aan zijn baasje", laat een woordvoerder weten.