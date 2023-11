Agenten plaatsten mogelijk racistische berichten op social media, politie doet onderzoek

Vier agenten van politiedistrict Midden-Nederland, waar naast 't Gooi ook Utrecht en Flevoland onder vallen, hebben zich mogelijk discriminerend en racistisch uitgelaten op sociale media. Momenteel doet de politie hier intern onderzoek naar. Terwijl het onderzoek loopt, zijn drie van vier medewerkers per direct buiten dienst gesteld. De vierde is met bijzonder verlof gestuurd, meldt de politie.

Het is onduidelijk om hoeveel berichten het gaat en wanneer deze geschreven zijn.

Michel de Roos, waarnemend politiechef Midden-Nederland, laat weten dat degelijke uitlatingen niet geaccepteerd worden: “Wij zijn een politie van en voor iedereen. Kwetsende en ongepaste uitspraken, die als discriminerend of racistisch kunnen worden beschouwd van collega’s op persoonlijke sociale media accounts, zijn onacceptabel.”

