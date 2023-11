🔴 Liveblog: spannende Europacupavond voor ZV De Zaan, Ajax ontvangt hekkensluiter Vitesse

Welkom in het liveblog van NH Sport. We houden je vandaag weer op de hoogte van al het regionale sportnieuws. Zo speelt Ajax vanavond een thuiswedstrijd tegen Vitesse (21.00 uur) en zijn we ook live aanwezig bij de Europacupwedstrijd van de waterpolosters van ZV De Zaan. Daarnaast is er weer een speelronde in de Korfbal League, voetbal in de tweede divisie en komt Den Helder Suns in actie.