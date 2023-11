🔴 Liveblog: Noord-Hollandse derby tussen AZ en FC Volendam. Beide teams naarstig op zoek naar punten

Olympique Marseille heeft in aanloop naar de thuiswedstrijd van donderdagavond tegen Ajax in de Europa League gelijkgespeeld in de Franse competitie. Het uitduel met RC Strasbourg eindigde in 1-1.Emanuel Emegha, speler van Jong Oranje, zette Strasbourg in de 6e minuut op voorsprong. Jonathan Clauss maakte na een klein half uur spelen gelijk voor Marseille, dat op de negende plaats staat met 14 punten uit twaalf duels.

Ajax en Olympique Marseille speelden in september in Amsterdam met 3-3 gelijk in de Europa League. Ajax staat na vier speelronden op de laatste plaats in groep B met 2 punten. Marseille is met 8 punten koploper.