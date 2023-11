Michael van Praag ziet af van functie als voorzitter basketbalbond: "Kan Ajax niet in de steek laten"

Michael van Praag wordt toch niet de nieuwe voorzitter van de Nederlandse basketbalbond (NBB). De bestuurder is te druk met Ajax en dat is niet te combineren met een rol als voorzitter bij de basketbalbond, vertelt hij in NH Sportcafé. Van Praag is bij Ajax voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Bij NH Sportcafé vertelt Michael van Praag dat hij met pijn in zijn hart heeft besloten de functies niet te combineren: "Mijn agenda laat dat simpelweg niet toe. Ik trek me met pijn in mijn hart, maar ook met een gerust hart, terug als kandidaat-voorzitter bij de NBB."

Zijn woord

Michael van Praag werd eerder deze maand officieel benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax.

Van Praag vertelt in NH Sportcafé verder: "Ondanks dat ik de NBB eerder mijn woord gaf dan Ajax, heeft mijn club mij simpelweg harder nodig dan de basketbalbond."

De nieuwe rvc-voorzitter was al langer actief voor de Amsterdamse club en wilde Ajax niet in de steek laten. "Daar loop ik al bijna 35 jaar rond. Ik zat er veertien jaar in het bestuur. Ik kan Ajax niet in de steek laten."