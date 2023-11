Rennen voor een keverpak: Nationale Opera houdt uitverkoop

Om 07.00 uur vanochtend stond de eerste enthousiasteling al in de rij voor het Decoratelier in Zuidoost. Nationale Opera & Ballet doet vandaag en morgen exclusieve kostuum- en kledingstukken in de verkoop. Meer dan 10.000 kostuums uit 60 opera's en één balletproductie zijn te koop. Prinsessenjurken, berenpakken en hertengeweien: er was voor iedereen wat. "Wij kopen hier in voor carnaval", aldus één van de bezoekers.

Kostuums - NH Nieuws

Bezoekers kunnen rondsnuffelen tussen de 10.000 kostuums die zijn gedragen tijdens verschillende producties. "Het is gigantisch. In twee dagen komen er 5000 mensen en we hebben 10.000 kostuums, dus mensen gaan met armen vol naar buiten", vertelt algemeen directeur Nationale Opera & Ballet Stijn Schoonderwoerd. Om 09.00 uur gingen de deuren open en snelden honderden mensen met grote koffers en tassen naar binnen. "Dit wordt echt een slagveld. Mijn tactiek is om me heen slaan", aldus een koper aan AT5.

Een tweede leven Met deze verkoop wil Nationale Opera & Ballet ervoor zorgen dat de kostuums een tweede leven krijgen. De opbrengst gaat naar de implementatie van een barcode-programma waarmee Nationale Opera & Ballet de volledige opslag van kostuums en make-up kan digitaliseren. Bezoekers die een tijdslot later op de dag hebben geboekt, hoeven niet te bang te zijn dat alle kleding al weg is. "Er is gezorgd voor een hele goede verdeling, dus mensen kunnen genoeg kostuums verwachten", vertelde Huisman aan AT5.

Foto: Pronkstuk van de kostuumverkoop - AT5

Pronkstuk De uitverkoop trok veel bekijks. "Er zijn alleen maar enthousiastelingen, van professionals uit het stylingsveld tot mensen die kostuums geweldig vinden", aldus Nicole Huisman, ambassadeur van het evenement. Het pronkstuk van de uitverkoop is een enorme prinsessenjurk van Marie uit 'Il Barbiere' die 1250 euro kost.