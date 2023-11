Gratis 'verbindend' cultureel festival Hilversum: van rollerdisco tot buurtsafari

Het gratis cultureel festival Open035 in Hilversum bood zaterdag een breed pallet aan activiteiten. Tijdens het eendaagse evenement, wat verbinding tussen inwoners en de culturele sector moet opleveren, kon je onder andere op 'safari' in verschillende wijken, beleefde je een film in de VR-bioscoop en waande je je in de zeventiger jaren in de rollerdisco.