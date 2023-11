Man die plast in gracht verdwijnt spoorloos, politie en duikteams starten zoekactie

Een duik- en traumateam, de politie en de brandweer hebben vannacht een grote zoektocht opgezet naar een vermiste man in Haarlem. De man stond te plassen in een gracht na een avondje stappen en zijn vrienden zagen hem plots niet meer. Ze belden het alarmnummer.

Zijn vrienden stonden aan de overkant van de gracht op hem te wachten, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Het ene moment stond hij te plassen, het andere moment was hij verdwenen.

De vriendengroep besloot te gaan zoeken in de omgeving en horeca in de buurt. Ze vonden hem niet.

Speurtocht

Daarop heeft de groep de hulpdiensten gealarmeerd, en omdat de man voor het laatst bij het water gezien was, is er hoog opgeschaald. Duikteams speurden de gracht af, maar tevergeefs.

De enorme zoektocht bleek niet nodig. "Hij was gewoon weggelopen. We hebben hem vanmorgen om zes uur in goede gezondheid gevonden bij station Haarlem Spaarnwoude", aldus de politie.