Alle Amsterdamse stemmen geteld: GL-PvdA afgetekend de grootste, PVV vierde partij in de stad

De afgelopen dagen zijn alle Amsterdamse stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen geteld en de voorlopige uitslag laat zien dat landelijke winnaar PVV 'maar' de vierde grootste partij geworden is in de stad. GroenLinks-PvdA wint met kop en schouders en wist zelfs nog net iets beter uit de bus te komen dan bij de eerste voorlopige uitslag van woensdagavond. Een derde van de stemmers in de stad koos voor de linkse samenwerking.

Landelijk gezien kwam de partij van Geert Wilders op 23,6 procent van de stemmen, in de stad blijft de PVV steken op 9,6 procent. Dat is wel een tiende meer dan bij de voorlopige uitslag op de verkiezingsavond zelf. Waar GroenLinks-PvdA en de PVV dus net iets stegen vergeleken met woensdagavond, zakken de VVD en Volt juist met een aantal tienden.

Denk maakt de grootste sprong tussen de twee voorlopige uitslagen. Waar met 85 procent van de getelde stemmen de partij uitkwam op 7,2 procent, is dat nu naar 7,5 procent gegaan. Ten opzichten van de vorige landelijke verkiezingen is D66 de grote verliezer in de stad. De partij verloor meer dan de helft van de stemmen. Ook Partij voor de Dieren, Volt, de SP, het CDA en BIJ1 kunnen zich tot die groep rekenen.

De complete telling van de Amsterdamse stemmen heeft geen gevolgen gehad voor de landelijke zetelverdeling. De PVV blijft daarmee de overduidelijke winnaar met 37 zetels. GroenLinks-PvdA heeft volgens de definitieve prognose 25 zetels, VVD 24 en NSC 20 zetels. D66 is ook landelijk gezien de grote verliezer en moet het doen met 9 zetels.

Niet definitieve uitslag

Ondanks dat de uitslag op basis is van alle getelde stemmen, is het nog niet de definitieve uitslag. Deze uitslag wordt nu eerst aan de Kiesraad, het centrale stembureau van de verkiezingen, aangeboden. De Kiesraad stelt de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing vast, dat gebeurt op vrijdag 1 december.

De opkomst was in Amsterdam met 69,9 procent lager dan de 78,2 procent landelijk en ook lager dan de 75,7 procent van de Amsterdamse kiezers die in 2021 naar de stembus ging. De Amsterdamse opkomst was niet de laagste van het land, dat was in Rotterdam (64,3 procent).