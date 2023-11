Zware weersomstandigheden speelt Telstar-doelman Houweling parten: "Ongelukkig"

Door de stevige wind en de zware regenval kwam Houweling een aantal keren behoorlijk in de problemen. Met name bij de eerste goal, een indraaiende hoekschop van Nick Doodeman die direct binnenviel, werd de 23-jarige doelman verrast. "Bij die corner ging het ook niet goed met een aantal afspraken", verdedigt Houweling zichzelf. "Maar je komt wel 1-0 achter en dat is zuur."

Saillant detail was dat de concurrent van Houweling vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer bij de selectie zat. Ronald Koeman jr. is terug van zijn polsblessure en zat op de bank. "Ik ben met mijzelf bezig. Ik heb het team geholpen. Mijn wedstrijden zijn goed. Ze zijn tevreden over mijn ontwikkeling", aldus Houweling over de naderende concurentiestrijd.

