Mika Godts en Jong Ajax worstelen zich moeizaam langs TOP Oss; Jong AZ verslaat tiental Jong PSV

Jong Ajax heeft TOP Oss met 1-0 verslagen. Mika Godts, al meermaals de uitblinker voor de beloften, maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege stijgt Jong Ajax naar de zeventiende plaats. Jong AZ beleefde een mooie avond tegen Jong PSV. Het werd in Eindhoven 1-2 door Ro-Zangelo Daal en Mexx Meerdink.

Oualid Agougil speelde Jaydon Banel in, hij vond met een hakje Godts en de Belg schoot raak achter Mike Havekotte: 1-0. Op slag van rust kwamen de Ossenaren er gevaarlijk uit via Thijs van Leeuwen, maar zijn inzet werd gekeerd door Charlie Setford.

Net als bij Telstar begon de wedstrijd van Jong Ajax na een minuut stilte voor de overleden Ruud Geels op Sportpark De Toekomst. De eerste helft kende weinig hoogtepunten in Amsterdam tegen TOP Oss. Eén lichtpuntje was het doelpunt van Mika Godts, die de afgelopen weken al uitblinkt bij de Amsterdamse beloften.

Ajax stijgt daardoor naar de zeventiende plaats in de eerste divisie. Helmond Sport is komende vrijdag de eerstvolgende tegenstander op Sportpark De Toekomst.

In de tweede helft kwam Banel er tweemaal gevaarlijk, maar zonder succes. Beide keren stak Havekotte een stokje voor de verdubbeling van de Amsterdamse voorsprong. De jonge Ajacieden lieten allen nog toe dat Van Leeuwen over schoot en Arthur Allemeersch het doel van Setford onder vuur kon nemen. Verder kwam het echter niet, waardoor het 1-0 bleef.

De tweede helft kende een krankzinnig begin. Invaller Tim van den Heuvel kreeg na elf (!) seconden een rode kaart door een overtreding op Enoch Mastoras. Meerdink zorgde in de 63e minuut voor de tweede goal van AZ. Ricuencio Kewal stuurde de spits diep en hij omspeelde de doelman en schoot raak: 0-2. Jong PSV kwam nog terug via Jesper Uneken, maar het tiental kon geen vuist meer maken.

Jong AZ was dus met 2-1 te sterk voor Jong PSV in Eindhoven. Jevon Simons van de thuisploeg zorgde voor het eerste gevaar. Zijn schot werd door doelman Hobie Verhulst (die tegen Jong-teams vaak speelt) ternauwernood geleerd. Mexx Meerdink liet zich aan de andere kant gelden, maar schoot naast. Ro-Zangelo Daal tikte een rebound na een schot van Kees Smit tegen de touwen: 0-1.

Jong AZ treedt maandagavond aan tegen FC Groningen. De aftrap is om 20.00 uur en NH Sport is aanwezig. Houd onze kanalen in de gaten en mis niks.

Opstelling Jong AZ: Verhulst; Van Aken (Engel/77), Stam, Dekker, Dekkers; Mastoras (Postma/90), Smit, Kwakman; Kewal (Kerssens/77), Meerdink, Daal (Gerold/82).