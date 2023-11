Honderd Haarlemmers solidair 'met de mensen die zich rot voelen na verkiezingen'

Geen leuzen en geen spandoeken, maar een kwartiertje met elkaar in een kring staan op de Grote Markt in Haarlem. Zo'n honderd mensen kwamen af op de inderhaast bedachte samenkomst voor solidariteit, om net als in Amsterdam de verbintenis met elkaar te zoeken na de historische winst van de PVV. "Het is tijd om te laten zien dat Nederland voor iedereen is."