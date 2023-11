Laatste dienst in Petrakerk IJmuiden, gebouw wordt gesloopt

Vandaag wordt de Petrakerk in IJmuiden voor de laatste keer als kerk gebruikt. Het aantal gemeenteleden werd zo klein dat er geen bestuur meer gevormd kon worden. Het gebouw gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor appartementen. "Het is verdrietig dat het woord van God hier na vandaag niet meer klinkt", zegt Joop van Veenendaal (83), die jarenlang 'kerkte' in het gebouw aan de Merwedestraat.

Foto: Joop van Veenendaal, op het pleintje voor de Petrakerk in IJmuiden - NH Nieuws

"We hebben er van alles aan gedaan om jongeren naar de kerk te krijgen, uitnodigingen, allerlei activiteiten. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt", zegt van Veenendaal. Veel kerken kampen met leegloop en vergrijzing en veel gebouwen worden overbodig. Soms krijgt een kerkgebouw een andere functie, wordt het een gemeenschapshuis, concertzaal of tapijthal. Een enkele keer krijgt een kerk een woonfunctie. Maar dat is bij de Petrakerk allemaal niet gelukt. Het gebouw werd verkocht aan een projectontwikkelaar die het gaat slopen en er appartementen gaat neerzetten. Vandaag is er voor het laatst een religieuze viering, om halftwee is er een afscheidsdienst. Dankbaarheid De afscheidsdienst in de Petrakerk wordt voorgegaan door dominee Marco Hofland die normaal op zondag in de Goede Herderkerk in Haarlem preekt. Hij is al sinds het vertrek van de laatste vaste voorganger een paar maanden terug, nauw betrokken bij de gemeente van de Petrakerk. Gevraagd naar zijn gevoel over de afscheidsdienst zegt hij: "Het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant voel ik dankbaarheid voor de vele mooie diensten in een volle Petrakerk die we hebben meegemaakt. Aan de andere kant is het heel verdrietig dat het eindigt. Vooral het definitieve karakter van dit einde, daar hebben gemeenteleden het moeilijk mee", aldus Hofland. Verdrietig Een van die gemeenteleden is Joop van Veenendaal. Hij is drieëntachtig en volgde in de jaren zestig zijn vrouw naar IJmuiden. Hij zal tijdens de laatste dienst vandaag namens de gelovigen de gemeente toespreken. Hij zal stilstaan bij de geschiedenis van de gemeente van de Petrakerk. Een gemeente die overigens al het resultaat is van eerdere samenvoegingen en fusies.

"Het is verdrietig dat we het woord van God hier niet meer verder kunnen brengen" Joop van Veenendaal (83), gemeentelid van de Petrakerk

Ook Joop vindt het jammer dat het ophoudt. "Het is een verdrietig geheel, dat we het woord van God niet meer verder kunnen brengen iedere zondag. We hebben geen jonge mensen meer, iedereen wordt ouder, we kunnen zelfs geen kerkeraad meer vormen, dus zodoende gaan we op slot." Van Veenendaal vindt het vooral jammer dat jongeren geen belangstelling hebben voor het geloof want voor hem betekent het veel. "Het geloof in God is ons leven", zegt hij. "Het heeft mijn leven rijker gemaakt, het wordt rustig tussen je oren, je hebt er vertrouwen in", legt hij uit.

Foto: De karakteristieke toren van de Petrakerk IJmuiden - NH Nieuws

Sociale contacten Behalve een geloofsgemeenschap was de Petrakerk-gemeente ook een sociale gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkeken. Joop van Veenendaal zal ook de sociale contacten missen. "Dat was voor ons heel belangrijk", zegt Joop. "Als mensen ziek waren of op een andere manier hulp nodig hadden, probeerden we dat altijd met elkaar op te knappen". De gemeenteleden die na vandaag niet meer in de Petrakerk terecht kunnen, zullen hun heil moeten zoeken in andere kerken in Haarlem of Beverwijk. Joop heeft besloten voortaan op zondag naar de Goede Herderkerk in Haarlem te gaan. Sloop De gemeenschap en de contacten gaat Joop missen, maar het gebouw zelf betekent niet veel voor hem. "Een gebouw is een gebouw, Je moet een gebouw hebben om het woord van God te verspreiden, maar ik hecht mij niet aan een gebouw", zegt Joop. Zijn geloof blijft ook als de Petrakerk gesloopt wordt. En dat sluit dan weer perfect aan bij het thema dat dominee Hofland voor vandaag bedacht heeft. Het thema van de dienst is: "Hij laat niet los". "God is niet afhankelijk van een gebouw, dat zal ik de mensen vandaag als troost voorhouden" zegt Hofland. Naar verwachting wordt de Petrakerk eind volgend jaar gesloopt. Wat er tot die tijd met de kerk gebeurt, is nog niet bekend. De Afscheidsdienst in de Petrakerk aan de Merwedestraat in IJmuiden begint vandaag om 13.30 uur.