Volendamse schaatsvereniging zet wereldrecord langste polonaise op ijs

Om te oefenen heeft de schaatsvereniging vorige week al een generale repetitie gehouden. Maar die ging niet goed. Daarom was het nog wel even spannend of het vandaag wel zou lukken. "Het ging vandaag in één keer goed", vertelt Edwin de Boer van de vereniging trots. "Monique Smit gaf met een Sinterklaasliedje het ritme aan en daardoor is het heel goed gegaan."

Het was een behoorlijk serieuze aangelegenheid, want er waren er zelfs afgevaardigden van de International Records Support Group uit Genéve (Zwitserland) afgereisd naar de schaatsbaan in West-Friesland om de poging te registreren en certificeren.

Op het officiële document staat 185 deelnemers in plaats van 350, omdat alleen kinderen meetelden voor de polonaise. De Goedheiligman telde dus niet mee.

Tekst loopt door onder de foto.