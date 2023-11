Unicum: VOC-handbalster Loïs van Vliet als enige uit de eredivsie opgeroepen voor WK

Een mooie opsteker voor Loïs van Vliet. De 18-jarige handbalster van VOC uit Amsterdam-Noord is door bondscoach Per Johansson toegevoegd aan de WK-selectie. Ze is de enige speelster in het team, die op dit moment in Nederland actief is.

Foto: VOC-speelster Loïs van Vliet - Orange Pictures

Van Vliet speelt bij landskampioen VOC en traint doordeweeks op de Handbal Academie op Papendal. Bondscoach Per Johansson is tevreden over haar ontwikkeling: “Loïs heeft een goede trainingsweek achter de rug bij het Nederlands team. Goede prestaties moeten beloond worden en het voelt goed om een jonge speelster op dit moment de kans te geven. Loïs maakt deel uit van onze LA 2028 ontwikkelingsgroep en heeft nu al goede inzet en karakter laten zien.” De WK-selectie van de handbalsters is deze week op één positie gewijzigd. Vorig weekend raakte cirkelspeelster Merel Freriks (Hoofddorp) zwaar geblesseerd aan haar knie. Yvette Broch is opgeroepen als haar vervangster. Zij meldt zich dinsdag bij het team. De tekst gaat verder onder het interview met Tess Lieder.

Tess Lieder kijkt terug op hectisch jaar - NH Sport / Stephan Brandhorst

De ploeg van Johansson start het wereldkampioenschap donderdag 30 november. Argentinië is om 18.00 uur de eerste tegenstander. Nederland is ingedeeld in groep H met Tsjechië, Argentinië en Congo. Het Nederlands team speelt alle poulewedstrijden in het Deense Fredrikshavn.