Koperdieven slaan toe bij attractie Sprookjeswonderland: "17.500 euro aan schade"

Liefhebbers van attractie De Oude Smidse in het Sprookjeswonderland in Enkhuizen moeten mogelijk nog even geduld hebben dit winterseizoen. Het koper dat verbonden is aan de rails waarop de oldtimers rijden is afgelopen nacht verdwenen. De directie gaat er vanuit dat koperdieven de schuldigen zijn. "Het is niet echt vakkundig gedaan."

Over drie weken is Sprookjeswonderland weer geopend voor jong en oud. Het personeel van het themapark is dan ook druk bezig met de voorbereidingen van de opening. Dat de rails van De Oude Smidse niet meer volledig was, werd ontdekt toen een medewerker zag dat de camera's van de attractie omhoog stonden.

"Dan klopt er natuurlijk iets niet", vertelt directeur Mathijs de Vries. Na een check bleek dat het koper van de rails is weggehaald. "De koperen geleiding van de rails is weggeknipt", vertelt De Vries. Het gaat volgens de parkdirecteur om stukken koperdraad van ongeveer 50 centimeter. De Vries schat in dat de koperdieven ongeveer een uur bezig zijn geweest met de diefstal.

Diefstal en schade

Volgens de parkdirecteur is het knippen van het koper 'niet echt vakkundig gedaan'. "Het koper zit vast aan blokken langs de rails. Waarschijnlijk is het koper uit de blokken getrokken, want die blokken zijn allemaal beschadigd."

Sprookjeswonderland heeft eerder te maken gehad met iets soortgelijks. "Dat ging om een inbraak in het park, waarbij niets was meegenomen, maar wel veel was vernield. Deze keer is het inbrekers wel gelukt om iets buit te maken." Van de koperdiefstal is aangifte gedaan.

Het park gaat over drie weken open. Of bezoekers dan weer kunnen genieten van De Oude Smidse is nog maar de vraag. "Ik heb direct contact gezocht met de leverancier. Of de reparatie op tijd kan worden gedaan hangt helemaal af van of het koper wel op voorraad is."

Maatregelen tegen diefstal

Voordat de oldtimers van De Oude Smidse weer rijden, zal De Vries nieuwe maatregelen nemen om de kans op een nieuwe diefstal zo klein mogelijk te maken. "En dat ga ik natuurlijk niet vertellen. De dieven lezen mogelijk mee, die hoeven dat niet weten."