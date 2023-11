Officieel storm: windkracht 9 gemeten in IJmuiden

De derde herfststorm van dit jaar is een feit. In IJmuiden werd tussen 16.00 en 17.00 uur windkracht 9 gemeten en daarmee is officieel sprake van een storm, meldt Weeronline. Het is in totaal de vijfde storm van dit jaar en de derde van het seizoen.

Eerder stormde het in de herfst op 2 november en op 19 september. Het is volgens Weeronline voor het eerst sinds 2017 dat het drie keer in de herfst stormt. Eerder in het jaar stormde het op 5 juli en op 13 maart. Er is sprake van een storm als de gemiddelde windsnelheid op minstens één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9.

In een groot deel van het land is vrijdag code geel van kracht in verband met het onstuimige weer en zeer zware windstoten. De zwaarste windstoot tot nu toe bedroeg 118 kilometer per uur en werd gemeten in Lauwersoog, Groningen. Daar werd zelfs kortstondig windkracht 10 gemeten, maar een officiële storm bleef uit.

Kans op sneeuw

Het KNMI meldt dat code geel in Noord-Holland tot 21.00 uur geldt. Dit weekend gaat de provincie sowieso zwaar weer tegemoet. De wind neemt morgen langzaam af, maar er valt nog wel wat regen. Later in het weekend is er zelfs kans op sneeuw.