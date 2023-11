Steven Bergwijn inzetbaar voor Ajax, Brian Brobbey twijfelgeval tegen Vitesse

Steven Bergwijn is zaterdagavond weer inzetbaar voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De aanvaller haakte eerder deze maand af bij het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. "Het ziet er goed uit", aldus Van 't Schip over zijn aanvoerder.

Foto: John van 't Schip (rechts) met Steven Bergwijn - PRO SHOTS / Stanley Gontha

De inzetbaarheid van Brian Brobbey is twijfelachtig, zo gaf Van 't Schip ook aan. De spits verliet net als Bergwijn met een blessure vroegtijdig het trainingskamp van Oranje. Ook het meespelen van Josip Sutalo is onzeker. De verdediger keerde niet fit terug na de laatste interland van Kroatië tegen Armenië. Steven Berghuis is zaterdag wel beschikbaar. Van 't Schip mist tegen Vitesse sowieso Branco van den Boomen. De middenvelder kan na een knieoperatie pas na de winterstop weer minuten maken. Ahmetcan Kaplan en Silvano Vos spelen vrijdagavond met Jong Ajax tegen TOP Oss. Puntenverlies Met Van 't Schip aan het roer, als vervanger van de vertrokken Maurice Steijn, won Ajax de eerste twee competitieduels met FC Volendam en sc Heerenveen, maar vlak voor de interlandperiode leden de Amsterdammers bij Almere City (2-2) in blessuretijd puntenverlies. In Europees verband werd er thuis met 2-0 verloren van Brighton & Hove Albion.

Doelman Gerónimo Rulli is hersteld van zijn schouderblessure en kan weer in actie komen voor Ajax. Van 't Schip kiest voorlopig echter voor de 22-jarige Duitser Diant Ramaj, die sinds eind oktober onder de lat staat bij de Amsterdammers. Ramaj geniet voorkeur "Rulli is in principe fit, maar komt net terug van een blessure. Ik heb nooit gezegd dat hij eerste keeper is. Diant is op dit moment de doelman die het goed doet en heeft gedaan. Zo is de pikorde momenteel", aldus Van 't Schip op de persconferentie voor het competitieduel van zaterdag met Vitesse. De thuiswedstrijd tegen Vitesse, momenteel de hekkensluiter in de Eredivisie, begint zaterdag om 21.00 uur. De Arnhemmers hebben 8 punten, nummer 12 Ajax heeft 4 punten meer, maar wel een duel minder gespeeld.