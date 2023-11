Tekenen is Amanda's uitlaatklep: ''Ik doe gewoon wat ik leuk vind!''

Zodra ze oud genoeg was om een krijtje vast te houden begon haar liefde voor tekenen. Voor de 29-jarige Amanda uit Zwaag is tekenen een uitlaatklep. "Overal waar ik ben, ben ik aan het tekenen. Op werk en thuis. Vroeger had ik altijd een schetsboek mee als we ergens heen gingen, dan ging ik daar ook aan de slag."

Amanda heeft autisme en tekenen helpt haar om gevoelens op papier te zetten. Ze tekent op papier, maar ook digitaal. "Ik wil niet anders behandeld worden omdat ik autisme heb. Het is een deel van mij, maar ik doe wel gewoon wat ik leuk vind", zegt ze. Amanda moet constant een koptelefoon op hebben, omdat ze snel overprikkeld kan raken door geluid. "Dan trek ik mij even terug en werk ik verder aan mijn tekeningen."

Meesterwerken

Amanda werkt bij de Leviaan, en daar werd zij aan Joep Schagen van Brouwerij Tamesteut gekoppeld. "Het begon eigenlijk eerst met een logocompetitie voor een ander biertje. Onze begeleider Jeroen had ook contact met Joep en hij vroeg of ik voor zijn biertjes een logo kon maken", legt ze uit. Zodoende heeft zij binnen twee uur het complete logo gecreëerd: het konijn van Brouwerij Tamesteut in Hoorn.

Op haar zelfgemaakte strip Galaxy Cruisers is ze het meest trots. Veel van de dingen die ze maakt, deelt ze op haar Instagram-account mysenwaffle. "Ik deel niet alles, want veel van de tekeningen zijn puur op gevoel gemaakt. Dat is heel persoonlijk."

Doen wat je leuk vindt

Amanda wil van tekenen niet haar werk maken. Ze heeft het naar haar zin bij de Leviaan en vindt dat haar creatieve uitlaatklep geen taak moet worden. "Dan is het een verplichting. Ik teken ook niet altijd, dus dan moet ik mezelf er echt toe zetten om verplicht wat te tekenen en dat wil ik niet." Af en toe krijgt ze weleens de vraag of ze iets voor iemand wil tekenen tegen een kleine vergoeding. "Dat is mooi meegenomen, maar ik teken wanneer ik wil."

Amanda wil graag mensen meegeven dat ze ‘lekker moeten doen wat ze zelf willen’. "Laat niemand je dingen opdragen die je niet wil doen. Het leven is kort, dus ga dingen doen die je leuk vindt. Maak er een feestje van."