Ruud stopt na vijftig jaar met zijn hydrotherapie: "Het is geen bejaardengym"

Na vijftig jaar hydrotherapie geven hangt Ruud Verspiek zijn spreekwoordelijke badslippers aan de wilgen. De 75-jarige Huizer geeft al sinds jaar en dag deze therapie, die onder anderen helpt bij revalideren. In zwembad de Zandzee in Bussum geeft Ruud zijn allerlaatste therapiesessie.

Ruud kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd als hydrotherapeut. "Ik heb er altijd van genoten", zegt hij. De 75-jarige Huizer begon met een groep mensen die in revalidatiecentrum de Trappenberg uitgerevalideerd waren, dat heeft zich uitgebouwd. "Er kwamen nieuwe mensen die ook problemen hadden, toen moest ik daarvoor oefeningen bedenken."

Zo kwam er steeds meer beweging in de therapiesessies van Ruud. Volgens zijn collega's is Ruud dan ook een soort grondlegger van deze therapie in de regio. "Ik heb gehoord dat er in het verleden weleens wat geweest is, maar dat is nooit helemaal uitgebouwd."

Dat Ruud in de nabije toekomst zelf misschien gebruik zal moeten maken van zijn therapie sluit hij niet uit. "Ik heb zelf een nieuwe knie en problemen met balans in een been. Dat kan gebeuren."