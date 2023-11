Willibrordusorgel is het pronkjuweel van jarige Koepelkathedraal

De Koepelkathedraal in Haarlem, ook bekend als de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, bestaat 125 jaar. NH besteedt daar de komende weken in een serie ruim aandacht aan, te beginnen met een reportage over het beroemde Willibrordusorgel. Dit orgel viert ook een jubileum: het bestaat een eeuw.

Het Willibrordusorgel is het belangrijkste van de vier aanwezig orgels in de basiliek en staat centraal tijdens de concerten. Het is ontworpen voor de Rooms-Katholieke kerk St.-Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam. Bij de sluiting van die kerk ontsnapte het orgel maar ternauwernood aan de sloopkogel. Daar prijzen ze zich in Haarlem nu nog steeds gelukkig om. Het geluid van 'de Willibrordus' is indrukwekkend.

De tekst gaat verder onder de reportage over het Willibrordusorgel, organist Ton van Eck en orgel-stemmer Hans van Gelderen.